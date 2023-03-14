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بالفيديو.. طرح الاعلان التشويقي لمسلسل "1000 حمدالله ع السلامة"

منذ 36 دقيقة
الفنانة يسرا

الفنانة يسرا

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نشرت الشركة المنتجة لمسلسل “1000 حمدالله ع السلامة”، للنجمة يسرا، الإعلان التشويقي للمسلسل والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2023، وعلقت عليه: ” الوصية فرصة ولا ورطة الإعلان الرسمي لمسلسل 1000حمدالله على السلامة”.

ومن جانبه أعرب السيناريست محمد ذو الفقارعن سعادته الكبيرة لمشاركة الفنانة القديرة يسرا في بطولة مسلسل “1000 حمد الله على السلامة” ضمن موسم رمضان 2023، قائلاً: “محدش كان هيقدر يعمل بطولة مسلسل 1000 حمدالله ع السلامة غير يسرا”.

وتابع خلال مداخلة عبر برنامج “كلمة أخيرة”:” هنتصدم وهنضحك من مسلسل 1000 حمدالله ع السلامة، لافتاً إلى أنه يفضل الاعمال التي بها مناطق للتحدي.

وقال: “أحب أخوض في مناطق فيها تحد.. والسنة دي بتحدى نفسي في الكوميديا”.

وتقدم النجمة يسرا الدراما الاجتماعية الكوميدية في مسلسلها الجديد “1000 حمد الله على السلامة” الذى تخوض به السباق الرمضانى المقبل ومن تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح وإنتاج جمال العدل، حيث تستمرفي ابتعادها عن الدراما التشويقية للعام الثانى على التوالي بعدما قدمت العام الماضى مسلسل “أحلام سعيدة” الذى دارت أحداثه في إطار اجتماعى لايت.

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