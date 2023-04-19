بالفيديو.. طرح البرومو الرسمي لفيلم محمد رمضان "هارلي"

طرح الفنان محمد رمضان منذ قليل، البرومو الرسمي لـ فيلم هارلي، المقرر عرضه في موسم أفلام عيد الفطر 2023.

وظهر الفنان محمد رمضان في البرومو الرسمي لفيلم هارلي وهو يجسد شخصية محمد هارلي يعمل مع الفنان محمود حميدة، ويجسد الفنان أحمد داش دور شقيق محمد رمضان.

وطرح محمد رمضان أغنية بالبرومو الرسمي لفيلم هارلي، وتقول كلمات الأغنية: الحفلة بتولع باربيكيو…نمبر وان مش نمبر 2، ويسخر فيها من أغنية الفنان أحمد الفيشاوي نمبر 2، الذي طرحها في عام 2021.

وكانت آخر أعمال رمضان هي مشاركته في الموسم الرمضاني 2023 بمسلسل جعفر العمدة، الذي يعد واحدًا من أنجح الأعمال الدرامية التي عرضت في هذا الماراثون الرمضاني، ويضم العمل مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين ومنهم، زينة، هالة صدقي، منة فضالي، إيمان العاصي، أحمد داش، مي كساب، جوري بكر، أحمد فهين، عصام السقا، والعمل من إخراج وتأليف محمد سامي.