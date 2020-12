بالفيديو: طرد عائلة من الطائرة بسبب رفض طفلتهم البالغة عامين ارتداء الكمامة

تعرضت عائلة أميركية للطرد من رحلة جوية بسبب رفض ابنتهم التي تبلغ من العمر سنتين على وضع الكمامة على متن الطائرة، ما دفع طاقم الطائرة إلى طرد العائلة من الطائرة بسبب عدم امتثال طفلتهم لقواعد الحماية.

وفي التفاصيل، تعرضت عائلة أمريكية للطرد من رحلة جوية في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب رفض طفلتها البالغة من العمر عامين ارتداء قناع الوجه.

وبعد صعود الأسرة على متن الطائرة استعدادا للرحلة، حاول الوالدان وضع قناع طبي على وجه طفلتهما، لكنهما لم ينجحا، حيث قاومت الطفلة بشدة، ولم ترتد القناع.

وفي تسجيل مصور قالت الأم إليزابيث أوربان، بانها وأسرتها تم طردهم من رحلة طيران “يونايتد إيرلاينز”، بسبب رفض الطفلة ارتداء القناع.

كما قامت أوربان بتسجيل الحوار الذي دار بين زوجها وأحد أفراد الطاقم الذي قال لهم بأنه ينبغي عليهم مغادرة الرحلة.

وأضافت أوربان أنها وعائلتها مسافرون دائمين على متن الشركة، وقد سافروا عدة مرات خلال تفشي الجائحة، إلا أن القوانين الجديدة تجبر جميع الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين عامين وما فوق على ارتداء القناع، بحسب ما نقلت cbslocal.

وعلقت شركة الطيران بأن القواعد التي تتبعها تهدف لحماية جميع الموظفين والمسافرين.

Today we got kicked off of a United flight going from Denver to Newark because our 2yo would not “comply” and keep her mask on. Go see the full IGTV on my Instagram @elizfulop 😷 pic.twitter.com/KXCICsBSMj

— Eliz Orban (@elizfulop) December 12, 2020