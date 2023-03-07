بالفيديو.. طفلة تحطم ثلاثة أرقام قياسية في موسوعة غينيس

وضعت هولا هوبر البالغة من العمر 9 سنوات من أونتاريو مهاراتها على المحك وحطمت ثلاثة أرقام قياسية في موسوعة غينيس للأرقام القياسية في لندن.

تمت دعوة ماماثي فينوث، الطالبة في الصف الرابع من ميسيسوجا، من قبل موسوعة غينيس للأرقام القياسية لزيارة لندن ومحاولة تحقيق ثلاثة أرقام قياسية عالمية متعلقة بالطوق، وذلك حسب ما ذكره موقع “upi”.

نجحت فينوث في تسجيل الأرقام القياسية لمعظم القفزات أثناء تدوير طوق حول الكاحل في دقيقة واحدة، وتدور معظم حلقات الهولا هوب حول الركبتين بينما تكون راقصة في 30 ثانية ، ومعظم الدورات تدور حول الركبتين على زلاجات مضمنة في 30 ثانية ، 76.

وقالت الأم كادامباري فينوث: “الجميع سعداء بها في مثل هذه السن المبكرة، حتى أجدادها، وأنها سريعة حقًا ويمكنها التحكم فيها جيدًا”.