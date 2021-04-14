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بالفيديو: طفل يمارس رياضة “كرة السلّة” بطريقة مدهشة

14 - أبريل - 2021
كرة السلّة

كرة السلّة

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يعشق الأطفال ممارسة الرياضة، نظرا لما يرتبط بها من مشاعر المرح والسعادة سواء كان ذلك بصورة منفردة أو ضمن مجموعات.

وتعد الأندية الرياضية والأماكن العامة قبلة الأطفال، الذين يحاولون الاستفادة من أوقات فراغهم القيام بأشياء مبدعة ربما لا يستطيعون فعلها داخل منازلهم.

ورغم ذلك فإن الظروف الاستثنائية التي تمر بها غالبية دول العالم جعلت الذهاب إلى الأندية الرياضية والأماكن العامة في غاية الصعوبة وفرضت على الأطفال أسلوب حياة جديد جعلهم يبحثون عن بدائل لإشباع رغبتهم في ممارسة الرياضة والمرح داخل منازلهم.

ويظهر مقطع فيديو متداول على “تويتر” أحد الأطفال وهو يمارس الرياضة بطريقة مدهشة داخل المنزل، الذي تحول إلى صالة ألعاب رياضية بفضل بعض الأساليب المبتكرة، وذلك بحسب “سبوتنيك”.

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