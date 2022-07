بالفيديو: طقوس دينية بوذية في اليابان تفرض الاستحمام في شلالات مياه متجمدة

يقوم أتباع الديانة البوذية بطقوس خاصة للعبادة تشمل الذهاب إلى شلالات المياه المتجمدة والوقوف تحتها لتطهير الجسم والعقل.

ونشرت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” الصينية مقطع فيديو، قالت إنه لمجموعة من أتباع الديانة البوذية يقومون بالاستحمام تحت شلالات المياه المتجمدة في اليابان.

وقالت الصحيفة إن “العباد البوذيين يعتقدون أن الوقوف تحت شلالات المياه المتجمدة تنظف أجسامهم وعقولهم”.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الطقوس التأملية تمتد لنحو قرن من الزمان ويطلق عليها “تاكيغيو”.

والبوذية من الديانات الرئيسية في العالم، حيث تعتبر رابع أكبر ديانة في العالم. ويصل تعداد أتباعها إلى أكثر من 520 مليون نسمة، أي أكثر من 7% من سكان العالم. ويعرف أتباعها باسم البوذيين؛ وجذر كلمة بوذية تأتي من كلمة البوذية نسبة إلى مؤسسها غوتاما بودا. تم تأسيسها عن طريق التعاليم التي تركها بوذا ‘المتيقظ”. نشأت البوذية في شمالي الهند وتدريجياً انتشرت في أنحاء آسيا، والتيبت فسريلانكا، ثم إلى الصين، ومنغوليا، وكوريا، فاليابان.

These Japanese Buddhist devotees are bracing freezing waterfalls to cleanse their body and mind, following a century-old meditative ritual called ‘Takigyo’. pic.twitter.com/8uxKrP3rGn

— SCMP News (@SCMPNews) March 2, 2021