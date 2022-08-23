بالفيديو.. عبد الفتاح الجريني يحتفل بزفافه على الطقوس المغربية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصور الأولى لحفل زفاف على الفنانة جميلة البدوي، وشارك عبد الفتاح الجريني، متابعيه عبر السوشيال ميديا، احتفاله بليلة حنته التي كشف فيها لأول مرة عن هوية زوجته.

ونشر الجريني، الصور، عبر حسابه على “إنستغرام”، ليتلقى على إثرها التهاني من نجوم الفن.

وظهر الجريني وزوجته المغنية المغربية جميلة البدوي، وشاركا الجمهور صورا لـ”نقش الحنة” على يديهما.

وكان طرح مؤخرًا عبد الفتاح جرينى، أحدث أغانيه بطريقة الفيديو كليب، الأغنية باللهجة المغربية تحمل عنوان “كدابة” من تأليف وتلحين Mobeazy وتم تصوير الكليب بين مصر ودبي، وتم الاستعانة باثنين من المخرجين وهم عمر زكى والذي تولى الإشراف ومونتاج الكليب، وMed hallou الذي تولى إخراج المشاهد في دبى.

يذكر أن، عبدالفتاح الجريني يواصل حاليا العمل على ألبومه الجديد، والمقرر طرحه بالأسواق قريبا، ويحتوي على 12 أغنية متنوعة بين المصري والمغربي تعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين منهم أمير طعيمة، وأيمن بهجت قمر.