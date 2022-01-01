بالفيديو: عبد المجيد عبد الله يعلن إصابته بهذا المرض أمام الجمهور!

أعلن الفنان السعودي الكبير، عبد المجيد عبدالله، عن إصابته بمرض المانير، أمس الجمعة، أمام الجمهور خلال حفله أمس في العاصمة السعودية الرياض.

وتداولت حسابات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه عبد المجيد عبد الله على المسرح إلى جانب فنان العرب محمد عبده، ليلعلن عبد الله عن إصابته بمرض المانير المسبب لالتهابات الأذن الداخلية ومن ثم شعور المريض بالدوار وعدم الاتزان.

وطالب عبد المجيد عبدالله، جمهور حفل الرياض بالدعاء له بالشفاء، قائلًا: “ادعولي ربنا يفرجها عليا وتروح مني التهابات الأذن الداخلية اللي هو المانير اللي بيسوي عدم اتزان ويخليني ما أقدر أقف قدامكم لازم أقف بكامل صحتي عشان استمتع معاكم في نفس الوقت”.

من جانبه، أردا محمد عبده تلطيف الأجواء فمازح عبد الله قائلًا: “يعني كيف الدوخة تجيلك كده ولا كده.. لو أصقعك وحدة على أذانيك ما يصير”.

يذكر أن الحفل الغنائي في الرياض أقيم بطريقة جديدة، حيث تم تقديم تريو غنائي يجمع 3 نجوم في وقت واحد على المسرح، وبدأ الحفل بـ الثلاثي (اسما لمنور، نبيل شعيل، علي بن محمد)، ثم (عبدالله الرويشد/نوال الكويتية/ أنغام)، وبعدهم (وليد الشامي/ أصيل أبو بكر / علي بن محمد)، ثم شارك النجوم (أحلام/ أسماء لمنور/ أنغام).