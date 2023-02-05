الأحد 14 رجب 1444 ﻫ - 5 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالفيديو.. عشرات سيارات الدليفري وصاحب الطلب مفقود

منذ ساعة واحدة
الدليفري

الدليفري

A A A
طباعة المقال

انتشر مقطع فيديو لأحد العاملين في مطعم في ألمانيا على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يشرح ما حصل معه والعشرات غيره من “مزحة ثقيلة”.

ووثق الشاب العربي “مقلباً” تعرض له مع عدد كبير من عمال خدمة توصيل الأطعمة خلال تجمعهم بالوقت نفسه أمام عنوان أحد المنازل في مدينة ألمانية ليتبين لهم جميعا أنه عنوان وهمي حدده شخص عند طلبه وجبات من عدة مطاعم في مدينة هامبورغ.

وقال الشاب إن شخصا مجهول الهوية ‏طلب من 100 مطعم وجبات عشاء، وأخبرهم أنه سيدفع لهم عند الوصول إلى المنزل، لكن عند قدوم عمال التوصيل لتسليم الوجبات تبين أن العنوان وهمي.

ويظهر في الفيديو توقف عدد من السيارات وسط الشارع لإيصال الطلبات لصاحبها، قبل أن يتبين أن الأخير قام بمقلب سخيف.

وأثار الفيديو تفاعلا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الذين تعجبوا من مثل هذا التصرف، متهمين من قام بالمزحة الثقيلة بأنه مريض نفسي يجب أن يتعالج.

    المزيد من منوعات

    نادين نجيم
    بالفيديو.. نادين نجيم تعلن خطوبتها يوم عيد ميلادها
    نور الشريف وبوسي
    بالفيديو.. بوسي تكشف حقيقة اعتزالها
    النجم الفلسطيني محمد عساف
    بالصورة.. محمد عساف بـ"لوك" جديد على تويتر

    الأكثر قراءة

    لحظة انفجار مرفأ بيروت
    بالفيديو.. فيلم وثائقي عن انفجار مرفأ بيروت سيكون فضيحة وزلزالاً مدوياً!
    فيدو مرعب.. انتحار سيدة لبنانية أمام عدسة الكاميرا!
    تجمد الأنهار والبحيرات في أميركا
    الحرارة قد تصل إلى 50 تحت الصفر.. موجة قطبيّة لم يشهدها التاريخ!