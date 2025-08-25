بالفيديو.. عمرو أديب لـ شيرين: من أهم المطربات في الـ 20 سنة اللى فاتوا

بعد انتشار خبر عودتها لزوجها السابق المطرب حسام حبيب تصدر اسم الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال الأيام الماضية ترند مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، هذا الأمر لاقى تفاعلًا كبيرًا من قبل جمهورها ومشاهير الوسط الفني والإعلامي، والذي عبّر بعضهم عن صدمتهم بهذا الخبر، بينما أبدى آخرون دعمهم لها.

جاء ذلك على الرغم من عدم تأكيد شيرين لصحة الخبر أو نفيه بشكلٍ رسمي، سواء عبر التسجيل الصوتي المنشور لها أو حتى البيان الرسمي الصادر عنها مؤخراً. وكان آخر الداعمين لشيرين الإعلامي عمرو أديب، الذي أكد أنها ليست مجرد فنانة، بل ثروة فنية حقيقية لمصر، مشدّداً على وجوب دعمها في هذه المرحلة الحساسة من حياتها.

وجه الإعلامي عمرو أديب رسالة قوية إلى الجمهور والمجتمع من خلال برنامجه “الحكاية”، وذلك بعد حالة الجدل المثار مؤخرًا عن عودة الفنانة شيرين لـ حسام حبيب؛ حيث قال : “مفيش شك أن شيرين من أهم المطربات في الـ 20 سنة اللى فاتوا، شيرين مطربة جبارة، حالة، عظيمة، فهي تمتلك معجبين وأغاني وتاريخ مرعب”.

وأكمل أديب: “وقد تعرضت خلال حياتها للكثير من الأشياء المؤلمة، وموضوعنا الحقيقي النهاردة هو إزاي ترجع شيرين وتكمل، فهي لا تستطيع استكمال المسيرة الإ بجمهورها وبالمساندة”.