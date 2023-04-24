بالفيديو.. عمرو دياب لـ هالة صدقي: صفصف اللي طلعت عينينا في رمضان

رحب عمرو دياب ثالث أيام عيد الفطر المبارك خلال حفله المقام بمدينة الغردقة بالفنانة هالة صدقي والذي قامت بأداء دور صفصف والدة النجم محمد رمضان ضمن أحداث مسلسل “جعفر العمدة”.

وحرص عمرو دياب على تحية النجمة هالة صدقي قائلا: “برحب بهالة صدقي صفصف اللي طلعت عينينا في رمضان”.

وقدم عمرو دياب، عددا كبيرا من أغانيه خلال الحفل.

وطرح عمرو دياب، أول أيام العيد، أغنية الحفلة، وهي من كلمات أحمد مرزوق ولحن وتوزيع محمد قماح.

كما حرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام علي حضور الحفل منهم النجمة يسرا والمخرجة أيناس الدغيدي والمذيعة بوسي شلبي والفنانة مي كساب وإيمان العاصي واخرون.