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بالفيديو: غادة عبدالرازق تثير جدلا واسعا بسبب شكلها ... فهل أجرت عمليات تجميل؟

4 - أبريل - 2021
غادة عبدالرازق

غادة عبدالرازق

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أثارت الفنانة المصرية، غادة عبد الرازق، جدلا واسعا، بظهورها الأخير في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”.

وقالت وسائل إعلام مصرية، إن “الفنانة الشهيرة ظهرت بشكل مختلف تماما مع تغير كبير في ملامحها، لثير الجدل وتخطف أنظار متابعيها عبر إنستغرام، بعدما نشرت فيديو يكشف تغير ملامحها، قالت فيه: “صباح الخير.. يوم سعيد لي”.”

وعلق العديد من المتابعين على هذا المقطع، ومنهم من تفاجأ بـ”اللوك” الجديد للفنانة المصرية، واصفا إياها بأنها “صغرت في السن”، في حين انتقدها البعض الآخر واتهمها بإجراء عمليات تجميل منحتها هذا المظهر المتصابي.

وتشارك غادة عبد الرازق، في موسم مسلسلات رمضان 2021 من خلال مسلسل “لحم غزال”، الذي تم تصويره في لبنان، ويشاركها البطولة وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومصطفى أبو سريع.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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