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بالفيديو ـ استقبال فريد من نوعه لليونيل ميسي في نادي باريس... وممرّ شرف له

منذ 37 دقيقة
ليونيل ميسي

ليونيل ميسي

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عاد اللاعب ليونيل ميسي إلى مركز تدريب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد فوزه بلقب كأس العالم 2022 مع منتخب الأرجنتين الشهر الماضي.

وورد في تغريدة من الحساب الرسمي للنادي الباريسي، يوم الأربعاء، ما يلي: “مرحبا بك يا ليو”، مصحوباً بمقطع فيديو للاعب البالغ من العمر 35 عاماً وهو يصل إلى المجمع.

ويُظهر منشور منفصل صوراً لميسي يتم استقباله من قبل زملائه في غرفة الملابس، بما في ذلك النجم البرازيلي نيمار، إضافة لفيديو آخر أظهر إقامة ممر شرفي له بمناسبة عودته بعد فوزه بمونديال قطر.

ويعود ليونيل للنادي الفرنسي في وقت مهم، إذ خسر الفريق لأول مرة هذا الموسم أمام لانس نهاية الأسبوع الماضي، نتيجة لذلك، تقلص تقدم باريس سان جيرمان في صدارة جدول الدوري الفرنسي إلى أربع نقاط فقط، ومباراة الفريق المقبلة ستكون ضد شاتورو في كأس فرنسا يوم الجمعة.

وتأتي عودة ميسي إلى باريس بالتزامن مع إعلان منافسه منذ فترة طويلة، كريستيانو رونالدو، انضمامه لناديه الجديد النصر.

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