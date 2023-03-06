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بالفيديو ـ بعد مطالبتها بحذف "من أول دقيقة"... إليسا تردّ بأسلوبها

منذ 15 دقيقة
سعد لمجرد وإليسا

سعد لمجرد وإليسا

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بعدما حكمت محكمة جنايات باريس في 24 من شباط الماضي على المغنّي المغربي سعد لمجرد بالسجن 6 سنوات، بإدانته باغتصاب شابّة وضربها في غرفة فندق في باريس في تشرين الأول 2016، تجدَّد الغضب على الفنانة إليسا من الجمهور المتابع للقضية، مطالباً إيّاه بحذف أغنية “من أوّل دقيقة” من أرشيفها الفني، وهو غضب تمّ التعبير عنه يوم أبصر الديو الغنائي النور، تزامناً مع حملات ناشطين طالبت حينها بمقاطعة لمجرد بسبب تورّطه في قضايا اغتصاب.

الرّد الأول والواضح جاء على طريقة إليسا، التي أحيت حفلاً ضمن حفلات “بلو مار” في جمهورية الدومينيكان، فأدّت أغنية “من أوّل دقيقة” مباشرة على المسرح، مقدّمة جواباً شافياً وواضحاً بأنها لا تنوي حذف الأغنية.

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