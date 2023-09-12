بالفيديو ـ شابان يسقطان من أعلى سفح قرب جازان

في مشهد يحبس الأنفاس، وثّق مقطع فيديو لحظة سقوط شابين أثناء لعب كرة القدم من سفح جبلي في محافظة بني مالك شرق جبل عثوان، الواقعة شرق منطقة جازان.

وأظهر المقطع لحظة سقوط شابين كانا يلعبان كرة القدم من سفح جبلي أثناء تصويب الكرة على المرمى.

فيما أوضح أحد أبناء المنطقة حسين يحيى حتروش، للعربية.نت أن الملعب بقرية القرن بعثوان، ويرتفع قرابة 1500 عن سطح البحر، أما طوله فيقارب 50 مترا، وعرضه 15.

إلى ذلك، أوضح أن الفعالية كانت بطولة ودية محلية، بعنوان “الدوري الشرقي”.

1500م عن سطح البحر

ولفت إلى أن 5 لاعبين من كل فريق شاركوا في البطولة.

إلا أنه أكد أن أي مكروه لم يصب اللاعبين خالد حيان حتروش وعبد الرحمن خسن جبران، كاشفا أنهما تابعا المباراة وفاز فريقهما بالكأس، وذلك لأنهما معتادان على وعورة الأماكن.

وكان مقطع السقوط هذا انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل، ولاقى خلال الساعات الماضية تفاعلاً كبيراً حاصدا عشرات المشاركات والإعجابات.