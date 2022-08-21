الأحد 23 محرم 1444 ﻫ - 21 أغسطس 2022 |
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بالفيديو.. فارس كرم لـ ميريام فارس: نفسيتها محمضة!

منذ 38 دقيقة
فارس كرم

فارس كرم

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منذ مدة وازمة الفنان فارس كرم مع زميلته الفنانة ميريام فارس بحث وتراند مواقع التواصل الاجتماعي، بحيث كان اول الخلاف حين تمك الاتفاق على حفل يجمع الاثنين في السعودية، في حين تم عرض البوستر الدعائي للحفل الذي لم يعجب فارس كرم بسبب قياس الصورة الخاصة به كما وشكله الشخصي بالصورة.

بينما تم اعادة تأجيل الحفا بسبب اعمال صيانة وعدم جهوزية المسرح المخصص، لتعود لتبدأ الحرب بين فارس وميريام بعد تصريحات فارس عن الموضوع، ومن ثم صرحة ميريام لتعتذر من فارس في حال ضايقه اي شيئ.

ليعاود فارس انتقاد ميريام ويقول: نفسيتها محمضة!.

 

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