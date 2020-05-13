بالفيديو – فارس كرم يعلن دخوله القفص الذهبي… و”نقطة عالسطر”

بعد سلسلة الشائعات التي انهمرت عن زواج الفنان اللبناني فارس كرم، ورغم كلّ النفي الّذي ترافق مع انتشار خبر زواجه بالسرّ، أكّد الفنان فارس كرم في لقاء معه أنه بالفعل دخل القفص الذهبي.

وفي التفاصيل، سُئل فارس كرم في برنامج “سوالف رمضانية” إذا تزوّج، فضحك قائلاً “بدّي خبرك خبرية وحدة، أنا ما بدّي احكي بالموضوع لا قبل ولا بعد، أنا تجوّزت ونقطة عالسطر”.

وأوضح فارس كرم انه لم يتزوّج عندما أطلقت الشائعات بل بعد انتشار الخبر. وبعد الإعلان عن الخبر السار، انهمرت التهاني عبر مواقع التواصل الاجتماعي من المحبين وزملائه في الوسط الفني.