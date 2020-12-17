بالفيديو – فاليري أبو شقرا تتحدث لأول مرة عن زفافها الملغى

بعدما دخلت ملكة جمال لبنان السابقة فاليري أبو شقرا القفص الذهبي، لم تتحدث عن هذا الموضوع بعدما عقدت قرانها في ظل جائحة كورونا وبعدما تم توقيف سهرة الزفاف بسبب الاكتظاظ.

وتحدّثت أبو شقرا لبرنامج The Insider عن اقتحام عناصر الأمن حفل الزفاف وتراوح عددهم بين 30 و50 عنصراً لإيقاف الحفل إلتزاماً باجراءات كورونا.

واعتبرت فاليري أبو شقرا أن ما حصل أحدث بلبلة، لكن الأهم أن الزواج قد تمّ بوجود المُقرّبين.

وأشارت إلى أن الطريقة التي اقتحموا فيها المنزل لم تكن لائقة بسبب العدد الكبير من عناصر الدرك إلى الحفل. وكشفت فاليري أنها لم تكن تدري أن حفل زفافها توقف من قبل القوى الأمنية لكنها عندما وصلت الى منزلها لاحظت أن صوت الموسيقى إنخفض ولم يكن عاليًا وان المدعويين لم يكونوا على راحتهم.

واكّدت فاليري أنه ورغم محاولاتها وزوجها زياد وعائلتهما حل الموضوع لأكثر من ثلاث ساعات الا انهم تفاجأوا بدخول أكثر من 30 عنصرًا أمنيًا على البيت لإيقاف الزفاف.

وأعربت عن حزنها مما حصل، وقالت في اللقاء أنها كانت تفضل عدم الحديث عن هذا الموضوع بسبب الأوضاع السيئة في لبنان، مشيرة الى أنها وزوجها رفضا تأجيل الزفاف للمرة الثالثة واعتبرت أن المهم من كل هذا أنها وزوجها مع بعضهما.