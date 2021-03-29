بالفيديو – فاليري أبو شقرا تعلن عن حملها بطريقة مميزة

أعلنت ملكة جمال لبنان السابقة فاليري أبو شقرا عن حملها بمولوجها الأول في فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وانهالت على أبو شقرا التهاني عبر “إنستغرام” بهذه المناسبة.

يذكر أن ابو شقرا تألقت في لوك كامل من ديور هو عبارة عن تنورة مطبعة من الموسلين المزدان بتكسيرات، وقميص ابيض وسترة مزدانة بخيوط ذات اكمام قصيرة. وقد انتعلت حذاء ديور ذات كعب منخفض عريض وحملت حقيبة ميني من ديور مزدانة بسلسال معدني طويل تستطيع حملها على الكتف أو بطريقة cross body.

كما وحققت نجاحاً كبيراً في آخر مسلسل لها تحت عنوان “لا حكم عليه” برفقة الممثل قصي خولي.