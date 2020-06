بالفيديو.. فتاة تستعرض مهاراتها الرياضية بـ”كرة حديدية” بطريقة مدهشة

تسعى بعض الفتيات للحصول على جسم مثالي، عن طريق ممارسة الرياضة بصورة عامة، وتمارين الجيم بصفة خاصة.

ونشرت صفحة اجتماعية تابعة للجيش الأمريكي على “تويتر”، مقطع فيديو مدهش لفتاة تستعرض مهاراتها الرياضية، بممارسة تمارين “الكرة الحديدية” داخل صالة جيم.

وتخوض الفتاة تحديا من نوع خاص خلال ممارسة الرياضة، حيث تقوم باستخدام الكرة الحديدية لتنفيذ تمارين ربما تكون شاقة على بعض الأشخاص، لكن كل منها يكون له فوائد كبيرة على تناسق الجسم وامتلاك قوام رياضي.

وتعد تمارين الكرة الحديدية “كيتل بيل” واحدة من أكثر التمارين الرياضية متعة داخل صالات الألعاب الرياضية، لأنها تعتمد على مزيج من القوة والتحمل والمرونة والطاقة الاندفاعية في التدريب.

وهذه التمارين تفيد بصورة خاصة في شعورك بالتجديد خلال إجراء التمارين الرياضية المعتادة، خصوصا عندما يتعلق الأمر بأرجحة الكرة التي تحتاج إلى قوة كبيرة.

Ready for a good workout?!

Check out this awesome video by SPC Samantha Schultz, @ArmyWCAP Modern Pentathlete. She will take you through a challenging kettelbell workout!@FamilyMWR #WorkoutWednesday pic.twitter.com/A2F9POGkdS

— U.S. Army Reserve (@USArmyReserve) June 24, 2020