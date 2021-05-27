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بالفيديو: فيفي عبده تكشف تطورات حالتها الصحية

منذ 4 ساعات
آخر تحديث: 27 - مايو - 2021 9:50 صباحًا
فيفي عبده

فيفي عبده

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كشفت الفنانة المصرية، فيفي عبده، تطورات حالتها الصحية من خلال فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية على “أنستغرام”، حيث اعلنت انها أصبحت جيدة وتتماثل للشفاء كما شكرت كل من دعا لها بالشفاء العاجل.


كانت فيفي عبده أعلنت خروجها من المستشفى بعد إجرائها لعملية خطيرة نتيجة خطأ طبي، في 25 نيسان الماضي، وكان في انتظارها احتفال بمناسبة عيد ميلادها لدى عودتها إلى منزلها.

وسبق ان اعلنت فيفي عبده عن خضوعها لجراحة، بعد تدهور حالتها الصحية. وأوضحت في رسالة من المستشفى عبر حسابها على موقع “إنستغرام”، أنها تمر بأزمة صحية ناجمة عن خطأ طبي، وذلك بعد تلقيها حقنة خاطئة في ظهرها، وهو ما استلزم إجراء جراحة استغرقت ساعتين، وذلك بحسب “سبوتنيك”.

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