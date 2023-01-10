بالفيديو.. فيفي عبدو لجورج وسوف: والله كلنا قلبنا فيه نار عشانك

حرصت الفنانة فيفي عبده، على تقديم العزاء إلى النجم جورج وسوف، في وفاة ابنه وديع.

ونشرت فيفي عبده فيديو، عبر حسابها على “إنستغرام”، عبرت خلاله عن حزنها الشديد لوفاة وديع جورج وسوف.

وبدأت حديثها قائلة: “مش عارفة أقول لكم قد إيه حزني عشان خاطر ابن حبيبنا كلنا وحبيب العالم العربي والأوروبي جورج وسوف.. أنا بعزيك في الغالي ابنك، وديع يا أبو وديع، معلش كلنا لها”.

وأضافت فيفي عبده: “ربنا يديك أنت وأمه وأخواته قد غلاوته صبر، والله كلنا قلبنا فيه نار عشانك، والله يا أبو وديع أنت وديته مكان أحسن من اللي إحنا فيه بكتير”.

وأقام جورج وسوف جلسة عزاء لابنه الراحل وديع في مسقط رأسه ببلدة كفرون في سوريا، وغادر جثمان الفقيد الكنيسة وسط عدد كبير من المشيعين، على صوت أغنية والده “أصعب فراق”.