بالفيديو: فيلم جديد لمنى زكي يجمعها بزوجها النجم أحمد حلمي

كشفت الفنانة المصرية، منى زكي، عن سر توقف مشروعها الفني المقرر عرضه في المملكة العربية السعودية، والذي يشاركها بطولته مواطنها، الفنان أحمد السقا.

وبينت منى زكي في لقاء مع برنامج “إنسايدر بالعربي”، المذاع على فضائية دبي، أنها “علمت أنه كان هناك مشروع عرض مسرحية لها مع السقا في السعودية، ولكنها تعتقد أنه لم يتم الانتهاء من كتابتها، ثم حدثت أزمة فيروس “كورونا” المستجد، ما أدى إلى توقف كل شيء”، بحسب قولها.

وتابعت منى زكي أن الجهة المسؤولة عن إنتاج العرض المسرحي لم تتواصل معها مرة أخرى، مرجحة أن يكون مشروعا مؤجلا.

وعن أكثر المسلسلات التي ستحرص على متابعتها خلال شهر رمضان للعام الحالي، كشفت منى زكي أنها ستشاهد مسلسل “نجيب زاهي زركش” للفنان يحيى الفخراني، ومسلسل “اللي مالوش كبير”، لصديقتها الفنانة ياسمين عبد العزيز، و”حرب أهلية” للفنانة يسرا، والجزء الثاني من مسلسل “الاختيار” لكريم عبد العزيز وأحمد مكي، و”هجمة مرتدة” من بطولة هند صبري وأحمد عز.

وعن تفاصيل تعاونها مع زوجها الفنان، أحمد حلمي، في عمل فني، أعلنت منى زكي لبرنامج “إنسايدر بالعربي” أنه فيلم “حلو جدا” بحسب تعبيرها، وينتمي لنوعية الرومانسي الكوميدي الخفيف، وتم الانتهاء من كتابته.

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GMT 13:09 29.03.2021(محدثة GMT 13:10 29.03.2021)انسخ الرابط 0 0 0

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كشفت الفنانة المصرية، منى زكي، عن سر توقف مشروعها الفني المقرر عرضه في المملكة العربية السعودية، والذي يشاركها بطولته مواطنها، الفنان أحمد السقا.

وبينت منى زكي في لقاء مع برنامج “إنسايدر بالعربي”، المذاع على فضائية دبي، أنها “علمت أنه كان هناك مشروع عرض مسرحية لها مع السقا في السعودية، ولكنها تعتقد أنه لم يتم الانتهاء من كتابتها، ثم حدثت أزمة فيروس “كورونا” المستجد، ما أدى إلى توقف كل شيء”، بحسب قولها.

الفنانة المصرية، منى زكي، في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ42، 2 ديسمبر/ كانون الأول 2020

© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY

الفخراني والقصبي ومنى زكي من أبطالها… أهم مسلسلات رمضان 2021… فيديو

وتابعت منى زكي أن الجهة المسؤولة عن إنتاج العرض المسرحي لم تتواصل معها مرة أخرى، مرجحة أن يكون مشروعا مؤجلا.

وعن أكثر المسلسلات التي ستحرص على متابعتها خلال شهر رمضان للعام الحالي، كشفت منى زكي أنها ستشاهد مسلسل “نجيب زاهي زركش” للفنان يحيى الفخراني، ومسلسل “اللي مالوش كبير”، لصديقتها الفنانة ياسمين عبد العزيز، و”حرب أهلية” للفنانة يسرا، والجزء الثاني من مسلسل “الاختيار” لكريم عبد العزيز وأحمد مكي، و”هجمة مرتدة” من بطولة هند صبري وأحمد عز.

وعن تفاصيل تعاونها مع زوجها الفنان، أحمد حلمي، في عمل فني، أعلنت منى زكي لبرنامج “إنسايدر بالعربي” أنه فيلم “حلو جدا” بحسب تعبيرها، وينتمي لنوعية الرومانسي الكوميدي الخفيف، وتم الانتهاء من كتابته.

يشار إلى أن منى زكي تنافس في سباق دراما رمضان 2021 بمسلسل “لعبة نيوتن”، الذي يشاركها بطولته الفنان المصري، محمد ممدوح.

كما عرض لها في دور السينما خلال الأشهر الماضية أحدث أفلامها “الصندوق الأسود”.