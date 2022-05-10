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بالفيديو.. فيل يصرخ طلبا للمساعدة بعد سقوط ظبي صغير في بركة مياه

منذ 55 دقيقة
الفيل الصغير وأمه

الفيل الصغير وأمه

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في مشهد مذهل يصعب تصديقه، حاول فيل الاستنجاد بزوار حديقة، عبر إصدار صوت من خرطومه لإنقاذ ظبي صغير سقط في بركة مياه داخل حديقة حيوان مدينة جواتيمالا.

وتظهر اللقطات الفيل، 60 عاماً، وهو يسير صعوداً وهبوطاً مصدراً صوت عبر خرطومه جانب بركة مياه لإنقاذ الظبي الذي سقط في الماء بحديقة حيوان لا أورورا، مدينة جواتيمالا.

قامت الزائرة ماريا إيزابيل دياز رويز دي لارينا بالتصوير بينما كان الحيوان الضخم ينوح، ويبدو أنه يعرض جذعها لسحب الحيوان من البركة، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة” ديلي ميل” البريطانية.

نشرت ماريا مقطع الفيديو عبر صفحتها بالفيسبوك وكتبت: “اليوم، كنت محظوظاً بما يكفي لمشاهدة شيء جميل جداً، بدا الفيل يصرخ لتحذير حراس الحديقة من غرق ظبي، دخل بركة مياه”.

 

وأفادت صاحبة مقطع الفيديو أن حارس حديقة انتبه لنداء الفيل ليغوص في الماء لإخراج الظبي وينقذه، ليهدأ بعدها الفيل ويعود الظبي الصغير إلى قطيعه في أمان.

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