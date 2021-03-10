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بالفيديو: في عيد ميلادها... هيفاء وهبي تتلقى هدية "غير متوقعة"

10 - مارس - 2021
آخر تحديث: 10 - مارس - 2021 10:56 صباحًا
هيفاء وهبي

هيفاء وهبي

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فاجأت علياء يموت، شقيقة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بهدية غير متوقعة بمناسبة عيد ميلادها الـ49.

وشاركت هيفاء وهبي مقطع فيديو يستعرض الهدية، وذلك عبر حسابها على موقع “إنستغرام”، وهي عبارة عن “لوحة مرسوم عليها صورتها على الرمل على أحد الشواطئ في مدينة دبي ومدونا اسمها عليها”.

وعبرت هيفاء وهبي عن سعادتها بهذه الهدية، قائلة: “ما بظن في أجمل من هيك مفاجأة رسمتني على رمال شاطئ البحر في دبي”.

 

وشغلت هيفاء وهبي أخيرا، اهتمام الجمهور بقصة خلافها مع مدير أعمالها المصري محمد وزيري الذي نشب عقب تصوير فيلم “أشباح أوروبا”، بعدما اتهمته بسرقة مبالغ مالية وعقارات سكنية لها في مصر، وانتهى الأمر بحصول هيفاء على حكم ضد وزيري بحبسه 5 سنوات، وذلك بحسب “سبوتنيك”.

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