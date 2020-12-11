استمع لاذاعتنا

بالفيديو: في مشهد خطير … مقاتل يسقط خصمه على رأسه

منذ 40 دقيقة
مقاتل يسقط خصمه على رأسه

مقاتل يسقط خصمه على رأسه

A A A
طباعة المقال

فاز المقاتل الروسي محمد محمدوف الذي استهل مشواره في اتحاد “بيلاتور” للفنون القتالية المختلطة، على البرازيلي ماتيوس ماتوس، في نزال جمعهما فجر اليوم الجمعة، في الولايات المتحدة.

ورفع محمدوف خصمه وأسقطه بقوة على أرض الحلبة على رأسه، خلال الجولة الأولى من النزال الذي أقيم في مدينة أونكاسفيل، ضمن بطولة “بيلاتور 524” وانتهى بفوز محمدوف بالنقاط بواقع: (30-26، و30-27، و30-27).

وحقق محمد محمدوف البالغ من العمر 28 عاما، انتصاره الأول في بطولة بيلاتور، والسابع عشر خلال مسيرته الاحترافية، مقابل هزيمة واحدة فقط.

 

    المزيد من منوعات

    فاطمة خويشوند
    بتهمة “ازدراء الإسلام” السجن 10 سنوات لأنجلينا جولي الإيرانية
    رفع أثقال
    فيديو مدهش … عمرها 7 سنوات واستطاعت رفع 80 كيلو غراما!
    تامر أمين
    شاهد فيديو قديم يعرّض الإعلامي تامر أمين للحبس بسبب التحرش

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    طائرة الشبح
    بالفيديو: رصد طائرة شبحية فوق أحد الشواطئ “في ظهور نادر”
    هيفاء وهبي
    هيفاء وهبي تصدم الجمهور برأيها حول لقاح كورونا …وما علاقة الإيدز؟
    عادل كرم
    عادل كرم: مبروك إلنا