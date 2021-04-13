بالفيديو: قبل يوم من العملية الرابعة.. هذا ما قالته حورية فرغلي

طمأنت الفنانة المصرية حورية فرغلي، جمهورها عن حالتها الصحية، خلال مداخلة تلفزيونية، وذلك بعد إجرائها 3 عمليات جراحية فيما يتبقى لها عملية واحدة ستخضع لها.

وكانت الفنانة المصرية، رانيا محمود ياسين، كشف تطورات الحالة الصحية للفنانة حورية فرغلي، بعدما نفت الأخيرة الصورة التي تداولها ناشطون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وزعموا أنها بعد إجرائها إحدى العمليات في أميركا.

وكانت، حورية فرغلي، قالت، في تصريحات مع موقع “اليوم السابع”، “إن الصورة المتداولة قديمة من حوالي 6 سنوات، منذ أول عملية أجرتها والتي كانت سببا في العمليات التي تلتها”، مؤكدة أن حالتها حاليا مستقرة وأحسن بكثير”. وأضافت: “الصورة كانت على صفحة فيسبوك عندها ولكن أحد الأشخاص قام بتهكير الحساب الخاص بها وليس لديها أي صفحات حاليا”.

وتداول خلال الساعات الماضية مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة الفنانة المصرية، حورية فرغلي، تفيد بأنها شكل وجهها بعد إجراءها إحدى العمليات في أميركا. وظهرت بشكل مختلف تماما وأنف طبيعية بعد إجرائها للعملية الثانية.

وكان آخر ظهور لحورية فرغلي عبر وسائل الإعلام، عندما تحدثت للمرة الأولى عبر شاشة التلفزيون، منذ إجراء العملية الأولى، لترد على أنباء تطورات حالتها الصحية قبل خضوعها للعملية الجراحية الثانية في الولايات المتحدة.

وأوضحت حورية فرغلي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء دي إم سي”، أن “الجراحة الأولى التي خضعت لها استغرقت عشر ساعات ونصف الساعة، وكانت مؤلمة جدا لكنها تحملت الألم، وعادت إلى البيت وتحسنت حالتها، وعندما دخلت على الإنترنت وجدت أخبارا عن وفاتها، وعرفت أن البعض اتصل بوالدتها ليعزيها في وفاتها”، وذلك بحسب “سبوتنيك”.