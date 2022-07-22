الجمعة 23 ذو الحجة 1443 ﻫ - 22 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالفيديو.. قرد يحاول خطف طفلة من والدتها في موسكو

منذ 22 ثانية
قرود

قرود

A A A
طباعة المقال

صرّح المحقق في شكاوى الأطفال بضواحي موسكو بأن الطفلة، التي هاجمها قرد في قرية تيربيغوريفو، بأن القرد قد هرب من “حديقة حيوانات أليفة” يملكها مليونير مجاور وتسلق السياج.

وقد خضعت الطفلة لعملية جراحية، ولا شيء يهدد حياتها، وقال عن حالة الطفلة الصحية: ” الأطباء أجروا العملية، كلي أمل في أن تتحسن صحة الطفلة الصغيرة قريبا”، هذه الطفلة ترقد الآن في العناية المركزة، ووصفت إصاباتها بأنها “خطيرة”، وأصيبت بجروح في ذراعيها وساقيها ونزيف حاد.

هذه هي لحظة الرعب عندما يهاجم قرد فتاة صغيرة ويتركها تقاتل من أجل حياتها، لكن القرد ظل يهاجمها حتى عندما سحبت والدتها من الرئيسيات.

قال أحد التقارير: “جاء الآباء يصرخون بصعوبة وحرروا ابنتهم من براثن الحيوان”.

فيما كانت عائلتها قدمت إلى ضواحي موسكو من جمهورية لوغانسك الشعبية، وقد فتحت الشرطة تحقيقا جنائيا في هذه القضية.

    المزيد من منوعات

    الأمير هاري وزوجته
    الأمير هاري يحصل على تصريح بالطعن بشأن ترتيباته الأمنية
    شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب
    قصة شيرين وزوجها الى الواجهة مجددا.. اتهامات بالنصب والسرقة
    الفراشات الملكية المهاجرة
    خبراء يحذرون.. الفراشات الملكية المهاجرة مهددة بالانقراض

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جدران مدخل منزل القاضي عقيقي
    بالصور.. هذا ما كتب على جدران منزل القاضي عقيقي
    المطران موسى الحاج
    بعد التعرض للمطران موسى الحاج.. بيان حاد اللهجة من أساقفة الكنيسة المارونية بوجه القاضي عقيقي
    فريق صوت بيروت إنترناشونال
    فريق صوت بيروت إنترناشونال يتعرض لمطاردة وتهديد بالقتل في الجنوب