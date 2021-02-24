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بالفيديو: قصر أحلام الفاخر يثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي

24 - فبراير - 2021
آخر تحديث: 24 - فبراير - 2021 3:29 مساءً
أحلام الشامسي

الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي

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نشرت الفنانة الإماراتية أحلام مقطع فيديو تم التقاطه من داخل القصر الخاص بها، حيث يظهر قطع أثاث فاخرة.

وانتشر في الساعات الأخيرة وعبر مجموعة من الحسابات التفاعلية على موقع “انستغرام” مقطع مصور للفنانة الإماراتية، كانت قد نشرته في وقت سابق على صفحتها على “إنستغرام”.

ويظهر الفيديو بعض تفاصيل القصر الذي يحتوي على أثاث فاخر وعلى الكثير من الديكورات التي تم تصميمها بعناية كبيرة.

ويحتوي القصر على مجموعة متنوعة من الأرائك إلى اللوحات والإكسسوارات والستائر، وبينما اعتبره البعض طابع قديم ولا يتناسب مع هذا الزمن نسبت بعض التعليقات القصر لعائلة أهل أحلام وليس لها شخصيا، بحسب صحيفة “النهار” اللبنانية.

يذكر أن أحلام احتفلت باختتام ألبومها عبر فيديو ظهرت فيه برفقة فريق العمل الذي أنجز 25 أغنية.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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