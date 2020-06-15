بالفيديو – قصي خولي في محادثة مباشرة مع ابنه: اشتقتلك يا عمري

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

لا يزال مقطع الفيديو العفوي الذي نشره الممثل السوري قصي خولي خلال حديثه مع طفله الوحيد يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر النجم السوري في المقطع الذي نشره على صفحته في موقع “انستغرام” وهو يتحدث مع طفله الذي يلقبه بـ”العميد جونيور” عبر الهاتف، ويخاطبه بحب وعطف ويعبر لطفله عن شوقه الكبير له، بينما الأخير يناديه ببابا، ليتفاعل معها قصي بشكل عفوي وصادق.

وعلق خولي على المقطع قائلاً: “يا روحي وضوء عيوني هالصوت.. يا بابا .. الله يحميلنا ياك ويديم الصحة والعافية عليك يا صغيري انت .. ويجمعني فيك عن قريب.. الله يحمي أطفال العالم جميعا”.

تفاعل المتابعون وعدد كبير من النجوم مع محادثة قصي وطفله، فحقق الفيديو ما يقارب المليون مشاهدة عبر صفحة قصي الرسمية في موقع “إنستغرام”.