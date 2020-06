بالفيديو – قصي خولي في محادثة مباشرة مع ابنه: اشتقتلك يا عمري

View this post on Instagram

يا روحي و ضوء عيوني هالصوت ❤️🙏🏽 يا بابا ❤️الله يحميلنا ياك ويديم الصحة والعافية عليك يا صغيري انت 😍ويجمعني فيك عن قريب 🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽 الله يحمي أطفال العالم جميعا.