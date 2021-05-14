بالفيديو – قصي خولي لفادي ابراهيم: “لك في رقبتي حق يا أستاذ”

نشر الممثل السوري قصي خولي فيديو عبر “تويتر” في مشهد يجمعه بالممثل اللبناني القدير فادي إبراهيم من مسلسل “2020”.

وعلّق على الفيديو قائلاً، “المخضرم فادي أبراهيم، ليس اول لقاء يجمعنا لقد اجتمعنا كثيرا في اعمال مختلفة اخرها عشرين عشرين”.

وأضاف، “لك في رقبتي حق يا أستاذ فادي يا صديقي ويا خي لك عندي حق واجب الشكر والاحترام والتقدير انت استاذ وقامة فنية عربية كبيرة كنت وسأبقى افتخر بها اراك قريبا ابو عمر الغالي”.

المخضرم #فادي_أبراهيم

ليس اول لقاء يجمعنا لقد اجتمعنا كثيرا في اعمال مختلفة اخرها #عشرين_عشرين

لك في رقبتي حق يا أستاذ فادي يا صديقي ويا خي لك عندي حق واجب الشكر والاحترام والتقدير انت استاذ وقامة فنية عربية كبيرة كنت وسأبقى افتخر بها اراك قريبا ابو عمر الغالي. pic.twitter.com/aTYhS7MZta — Kosai Khauli 🇸🇾-🇺🇸 (@kosai1khauli) May 14, 2021