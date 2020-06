بالفيديو – قصي خولي ينتظر “الشك”

View this post on Instagram

تجربة جريئة وجديدة ومختلفة حبيت كون مساهم فيها مع مجموعة من الشباب المتحمس لصنع شيء جديد ومختلف اتمنى تكون جديرة بالنجاح والمشاهدة قريبا بعطيكم كل التفاصيل #الله_ولي_التوفيق # الشك #شاهد