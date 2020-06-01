بالفيديو – قصي خولي ينتظر “الشك”

فاجأ النجم السوري قصي خولي متابعيه بنشر مقطع فيديو قصيرًا عبر صفحته الرسمية عبر موقع “انستغرام”، كاشفًا فيه عن اللوك الذي سيعتمده في مسلسله “الشك”.

وأطل النجم السوري بشعر طويل جدًا، وهو يضع سيجارة في فمه. لم يكشف خولي عن تفاصيل العمل من ناحية الكاتب أو المخرج وحتى قصّته، مكتفيًا بالقول بأنه سيعرض على تطبيق “شاهد” الذي ينضوي تحت شبكة قناة mbc.

في المقابل، غاب خولي عن السباق الرمضاني الفائت بعد تجميد تصوير مسلسل “عشرين عشرين” (لنادين جابر وفيليب أسمر وإنتاج “صبّاح إخوان”) الذي يجمعه مع النجمة نادين نجيم. وعادت الشركة المنتجة أخيرًا لإستكمال التصوير ليكون المشروع جاهزًا للعرض قريبًا.