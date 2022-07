بالفيديو: قطة حملت مولودها المصاب إلى المستشفى طلباً للمساعدة

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عاطفي مع ردة فعل قطة أم تجاه مولودها المريض.

وحملت القطة مولودها المريض بأسنانها إلى مستشفى في مقاطعة كاراباغلار، ، أملا في العثور على من يمد يد المساعدة لها.

ورصد مقطع فيديو، مرتادي المستشفى وهم يطلبون من بعضهم البعض أن يفسحوا الطريق أمام القطة الأم.

Cat carries one of her kittens into Turkish hospital and 'asks doctors for help' https://t.co/OUI2DDKOYR

— Daily Mail Online (@MailOnline) March 29, 2021