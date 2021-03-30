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بالفيديو: قطة حملت مولودها المصاب إلى المستشفى طلباً للمساعدة

30 - مارس - 2021
قطة

قطة

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تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عاطفي مع ردة فعل قطة أم تجاه مولودها المريض.

وحملت القطة مولودها المريض بأسنانها إلى مستشفى في مقاطعة كاراباغلار، ، أملا في العثور على من يمد يد المساعدة لها.

ورصد مقطع فيديو، مرتادي المستشفى وهم يطلبون من بعضهم البعض أن يفسحوا الطريق أمام القطة الأم.

وقام أطباء وممرضون في المستشفى بفحص القط الصغير فوجدوا أنه يعاني عدوى في العين، حيث بادرت طبيبة بيطرية إلى مساعدته عن طريق قطرات العين، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وفي غضون ذلك، تم تقديم الطعام والماء للقطة التي جاءت إلى المستشفى بحثا عن علاج لمولودها المريض.

وقالت إحدى موظفات المستشفى، إن القطة جاءت في الصباح تزامنا مع بدء العمل، وظلت تموء لوقت طويل، حتى تسترعي انتباه الحاضرين.

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