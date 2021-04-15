بالفيديو: قطط توقظ أصحابها بطرق مضحكة

تداول حساب متخصص بنشر المقاطع النادرة للقطط، لقطات نادرة للحيوان الأليف وهو يوقظ أصحابه بطرق مبتكرة ومضحكة.

وعنون الحساب المشهد بـ ” المنبه العضوي… القطط اللطيفة تقوم بعمل مضحك لإيقاظ أصحابها”.

ويظهر المقطع الذي حصل خلال ساعات قليلة على نحو 40 ألف مشاهدة، مجموعة من القطط بعضها يقف على وجه صاحبه الكسول لإيقاظه، فيما يصدر البعض مواء متكررا.

ويقول أحد الأشخاص في المقطع لقطته التي ظهرت جالسة على صدره “شكرا لك لأنك أيقظتني في الثالثة صباحا… أحبك”.

وتظهر قطة أخرى وهي تشد الغطاء من على صاحبتها لإيقاظها، وتهاجم ثالثة امرأة ظهرت تصرخ على الفراش، فيما تقول امرأة ظهرت وقطتها واقفة على وجهها إنها السادسة صباحا.



ويستمر المقطع ومدته أكثر من 5 دقائق عارضا مشاهد مضحكة لقطط تمارس أعمالها كمنبه، من بينها قط يداعب في لطف أنف صاحبه المستغرق في النوم، وأخر يهز رأسه وثالث يصدر جلبة في الغرفة، وذلك بحسب “سبوتنيك”.