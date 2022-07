بالفيديو: قطيع من حيوانات الإلكة يتسبب بشلل مروري في أميركا

تسبب قطيع من حيوانات الإلكة الأمريكية بشلل مروري على طريق يمر بجبال “سموكي” في جنوب شرقي الولايات المتحدة.

وقالت صحيفة “ديلي ميل”، إن السيدة بربارا جريفين كانت تقود سيارتها عبر سلسلة الجبال الشهيرة الواقعة على امتداد الحدود بين ولايتي تينيسي ونورث كارولينا، عندما رأت القطيع الذي يضم ما يزيد عن 30 إلكا.

ذكرت أن القطيع قد عبر الطريق ببطء وهو ما تسبب في شلل حركة السيارات، مشيرة إلى أن البعض انتهز الفرصة لتصوير مشهد العبور.

Take your time! More than 30 #elk bring traffic to a standstill as they cross road VERY slowly in the Smoky Mountains which lies along the #Tennessee–#NorthCarolina border pic.twitter.com/DeBd6mXUHE

— Hans Solo (@thandojo) March 23, 2021