الأحد 8 صفر 1444 ﻫ - 4 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالفيديو: قلق كبير من انهيار العرش البريطاني وسقوط التاج الملكي بسبب 6 غربان

5 - مايو - 2021
تاج الملكة إليزابيث

تاج الملكة إليزابيث

A A A
طباعة المقال

لا تزال تعيش الكثير من الأساطير في وجدان الشعوب، والتي على ما يبدو لا زالت تجد طريقها لأذهان الناس التي تصدق بعض القصص قديمة العهد.

وكشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن تفاصيل غريبة يمكــن اعتبارها من الثقافات القــديمة أو الأساطير المتــوارثة لدى الشعب الــبريطاني، التي تتعلق باستقرار التاج البريطاني الملكي.

شهد برج لندن الشهير بساعته المميزة وموقعه وعراقته بالنسبة للتاريخ البريطاني، احتفالات بمناسبة ولاة فرخي غراب لهما خصوصية كبيرة جدا تتعلق باستقرار التاج الملكي، بحسب المصدر.

وبحسب الفلكلور والتراث البريطاني، فإن وجود هذه الطيور أمر حيوي لبقاء المملكة وعدم سقوطها، وتقول الأسطورة إنه في حال تخلت الغربان الستة المقيمة في البرج عن موقعها، فسوف تسقط المملكة والتاج والبرج.
واشارت المصادر إلى أن الغربان التي كانت تعيش في البرج، والتي كان عددها 4 فقط، قد أنجبت فرخين صغيرين، الأمر الذي أدخل البهجة والسرور لدى بعض الناس.

تقول أسطورة عمرها 350 عامًا أنه يجب أن تبقى ستة غربان في البرج، بموجب مرسوم ملكي، لضمان سلامة المملكة.

في وقت سابق من هذا العام، فُقدت غراب “الملكة” التي كانت تعيش في برج لندن ويخشى العاملون من وفاتها.

واختفت “ميرلينا”، الغراب “ذو الروح الحرة” البالغة من العمر 14 عامًا والتي وصلت إلى البرج في عام 2007، ولا يزال اختفاؤها لغزا، الأمر الذي أثار الكثير من المخاوف بسبب الأسطورة القديمة.

يُعتقد أن تشارلز الثاني كان أول من أصر على حماية الغربان في البرج بعد أن تم تحذيره من أن التاج والبرج نفسه سيسقطان إذا غادرت.

    المصدر :
  • سبوتنيك

المزيد من منوعات

روبرت ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي يواصل تألقه ويساهم في فوز برشلونة على إشبيلية
ألابا يحقّق رقمًا مميزًا خلال مواجهة ريال بيتيس
علم نادي تشيلسي
فوز مثير.. تشيلسي يتغلب على وست هام بنتيجة (2-1)

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

جويل حاتم وجورج الراسي
عندي إثباتات.. جويل حاتم تفجر مفاجأة بشأن رفيقة جورج الراسي في الحادث
الدولار
بلبلة في سوق الصرافين... والسبب؟
شاطئ في أنطاليا
سائحة تتعرّض لهجوم على أحد شواطئ تركيا والمعتدي غير متوقَّع!