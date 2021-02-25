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بالفيديو: قوموا بهذه الحيلة البسيطة لتجعلوا طفلكم المصاب بـ “الشلل الدماغي” سعيدا

منذ 19 ساعة
آخر تحديث: 25 - فبراير - 2021 4:43 مساءً
طفل

طفل

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استطاع رجل أن يجعل طفلا مصابا بمرض “الشلل الدماغي” في غاية السعادة، مستخدما حيلة بسيطة جعلته قادرا على مشاركة الأطفال الآخرين أثناء اللعب.

ويظهر الرجل في الفيديو وهو يستخدم حزاما مصمما بطريقة خاصة لجعل طفله يتمكن من الوقوف أثناء وقوفه خلفه ومشاركة الأطفال اللعب بالكرة.

ويقوم الأب بتحريك ابنه بمرونة كبيرة أثناء تبادل الكرة بين الأطفال لجعله يشاركهم تلك اللحظات السعيدة.

ويعد الشلل الدماغي من الأمراض التي ينتج عنها مجموعة من الاضطرابات التي تؤثر على حركة الأطراف وقوة عضلات الجسم، ويكون أحد أسبابه حدوث مشكلة في الدماغ أثناء نموه خاصة في مرحلة قبل الولادة.

وينتج عنه خلل في حركة الطفل وارتخاء في الأطراف والجذع وتسببه في حركات لا إرادية تجعله غير قادر على الحركة بصورة مستقرة.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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