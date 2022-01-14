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بالفيديو: كأس إفريقيا.. الغابون تجبر غانا على التعادل في الوقت القاتل

15 - يناير - 2022

من المباراة

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فرض المنتخب الغابوني التعادل الإيجابي على نظيره الغاني بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من بطولة كأس إفريقيا لكرة القدم.

وتقدم المنتخب الغاني عن طريق أندريه أيو في الدقيقة الـ18، وعادل المنتخب الغابوني قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقتين بقدم جيم ألفينيا.

وبهذا التعادل، رفع المنتخب الغابوني رصيده إلى 4 نقاط واقترب من حجز مقعده في دور الـ16، فيما جمع المنتخب الغاني أول نقاطه في البطولة.

وفي المجموعة ذاتها في وقت سابق اليوم، تغلب المغرب على جزر القمر بهدفين نظيفين ليحجز “أسود الأطلس” مبكرا بطاقة العبور إلى ثمن النهائي.

ترتيب منتخبات المجموعة الثالثة بعد نهاية الجولة الثانية:

1- المغرب برصيد 6 نقاط

2- الغابون برصيد 4 نقاط

3- غانا برصيد نقطة واحدة

4- جزر القمر بدون نقاط.

وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبا، ويتأهل إلى الدور المقبل (دور الـ16) متصدر ووصيف كل من المجموعات الست بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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