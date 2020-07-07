بالفيديو – كارول سماحة تكشف عن مشهد حصري لها من مسرحية “إمارة من هذا الزمان”

عادت النجمة اللبنانية كارول سماحة بقوة على الساحة الفنية بعد غياب فترة إثر جائحة كورونا التي أربكت ولا تزال تربك العالم.

وفي السياق، كشفت النجمة اللبنانية كارول سماحة، عن مشهد حصري لها لأول مرة من مسرحية “إمارة من هذا الزمان” الذي عرض عام 1999.

ونشرت كارول، فيديو لها عبر “تويتر”، وعلّقت عليه بالقول، ‏كنت محظوظة بالعمل مع مدارس فنية عريقة في بداياتي في بلدي ‎لبنان ضمن ‎مهرجانات بعلبك الدولية”.

وأضافت: “وهنا مشهد ‎حصري أعرضه لأول مرة من مسرحية ‎إمارة من هذا الزمان 1999 للمبدع عبد الحليم كركالله، طبعا إلى جانب أعمالي المسرحية مع عملاق المسرح الغنائي الكبير منصور الرحباني”.

وأشادت كارول سماحة سابقاً بالعرض الموسيقي الذي تم تقديمه ضمن الحفل الوحيد الذي أقيم هذا العام في مهرجان بعلبك حيث كتبت عبر “تويتر”، “لم يتسنى لي متابعة الحدث الضخم ليلة أمس ضمن مهرجانات بعلبك لكن ما أشاهده الآن أثّر بي بشكل كبير… عينيّ تدمع أمام هذا المشهد الفني المُشرّف في بلدي وحنيني يستفيق إلى هذا المسرح الذي كان لي الحظ بالوقوف عليه أكثر من مرة هذا هو لبنان الذي نريده، والذي سنتمسك به حتى الرمق الأخير”.

يذكر أن، كارول سماحة، طرحت أخيراً كليب أغنية Bon Voyage، من كلماتها بمشاركة السورية كاملة خير وألحان الفرنسي يان بيري والمغربي دي جي يوسف وتوزيع دي جي يوسف أيضًا ومن إخراج بتول عرفة وإنتاج شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.

🔴 كنت محظوظة بالعمل مع مدارس فنية عريقة في بداياتي في بلدي #لبنان ضمن #مهراجانات_بعلبك_الدولية وهنا مشهد #حصري أعرضه لأول مرة من مسرحية #إمارة_من_هالزمان ١٩٩٩ للمبدع عبدالحليم كركالله، طبعا الى جانب أعمالي المسرحية مع عملاق المسرح الغنائي

الكبير منصور الرحباني #كارول_سماحة pic.twitter.com/zveaub1EFY — CAROLE SAMAHA🔴 (@CAROLE_SAMAHA) July 6, 2020