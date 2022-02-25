بالفيديو: كارين رزق الله بـ”لوك” جديد

خطفت الممثلة اللبنانية والكاتبة كارين رزق الله الأنظار بتسريحتها الجديدة لاقت إعجاب متابعيها.

ونشرت كارين رزق الله فيديو جديد عبر حسابها الخاص في موقع التواصل الإجتماعي على أنغام أغنية الفنان المصري عمرو دياب “بالضحكة دي”، وبالفيديو ظهرت كارين وهي تقوم بقص شعرها في أحد الصالونات وبدت بغاية الجمال والأناقة.

ونال الفيديو إعجاب المتابعون الذين شاركوه عبر صفحاتهم الخاصة وتفاعلوا معه، كما وعبروا عن محبتهم لكارين.

وكانت كارين قد سبق وشاركت صورة لها من باريس كانت تقضي فيها عطلة نهاية السنة، وعلقت كارين على الصورة قائلة: “السفر الى باريس من دون زيارة متحف اللوفر ليس خياراً”.

يذكر أن كارين رزق الله، أعلنت في وقت سابق غيابها عن السباق الرمضاني المقبل 2022، مرجعة السبب إلى عوامل إنتاجية، دون الكشف عن التفاصيل لكنها أكدت وجود صعوبة في الأمر.

ودونت كارين رزق الله، تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، قالت فيها: “للأسف بدي خبر كل اللي ناطريني انو ما رح نكون السنة سوا برمضان لأسباب انتاجية صعبة، أنا ببوسكن وبحبكن وأكيد رح نلتقى بشي تاني قريباً”.