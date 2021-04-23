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بالفيديو: كلب يخترق سباق تتابع... ويوازي رقماً قياسياً!

23 - أبريل - 2021
كلب

كلب

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نجح كلب من الهرب من أصحابه ليخترق سباق تتابع 4×200 متر، ضمن منافسات ألعاب القوى التي كانت تجري في إحدى المدارس الثانوية في ولاية يوتا الأمريكية.

وركض الكلب الذي يدعى هولي، داخل المضمار لمطاردة غرايسي لاني التي كانت تتصدر المتسابقين.

وقطع الكلب هولي آخر 100 متر في السباق بزمن 10.5 ثانية، وهو ما يوازي الرقم القياسي العالمي لأسطورة ألعاب القوى المعتزل، العداء الجامايكي يوسين بولت، حسبما أفاد موقع MileSplit.

وهتف الحضور عندما تمكن الكلب من تخطي العداءة لاني قبل خط النهاية، وكاد أن يتعثر بها.

ومع ذلك لم يمنح مسؤولو السباق الفوز إلى الكلب هولي، ليذهب الفوز إلى لاني التي تمكنت من إنهاء السباق بزمن قدره دقيقة واحدة و59.27 ثانية، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.

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