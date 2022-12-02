بالفيديو.. كيف منحت التقنية منتخب الساموراي بطاقة التأهل لدور الـ16

حولت اليابان تأخرها بشكل مذهل إلى انتصار لثاني مرة ضمن نهائيات كأس العالم لكرة القدم بقطر عندما تغلبت على إسبانيا بطلة 2010 بنتيجة 2-1 اليوم الخميس بهدفين سريعين لتعبر إلى دور الستة عشر مع منافستها الخاسرة.

وتحولت احتمالية خروج اليابان مبكرا من نهائيات كأس العالم إلى واحدة من أعظم الأمسيات التي مرت بالساموراي الأزرق بعد أن جدد المدرب هاجيمي مورياسو شباب فريقه بين الشوطين.

ومع انتهاء الشوط الأول بتأخرها 1-صفر، أعاد المدرب مورياسو تنظيم فريقه ليُكسبه نزعة هجومية كبيرة لتتقدم اليابان في غضون ست دقائق على بداية الشوط الثاني.

وسدد ريتسو دوان، الذي حل بديلا، من على حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 48 ليفشل حارس مرمى إسبانيا أوناي سيمون، الذي تسبب ابعاده السابق للكرة بشكل سيء في تشكيل الخطورة على مرماه، في ابعادها.

وبعد ثلاث دقائق، سجل آو تاناكا الذي حل بديلا في الشوط الثاني من مسافة قريبة بعد أن قطع الكرة من الخط الجانبي للملعب.

واستغرقت تقنية حكم الفيديو المساعد عدة دقائق لتأكيد عدم خروج الكرة قبل لمس ميتوما لها، مما أثار احتفالات صاخبة من قبل اليابان ومشجعيها عندما صدر قرار الحكم باحتساب الهدف بشكل مشابه للمشاهد التي أعقبت فوزهم 2-1 على ألمانيا الأسبوع الماضي.

وستلتقي اليابان، التي لم تتجاوز دور 16 من قبل في كأس العالم، مع كرواتيا في أول أدوار خروج المغلوب بينما ستلعب إسبانيا مع المغرب.

وبدت إسبانيا مسيطرة بشكل كامل على الشوط الأول، لكنها تشبثت وعلى نحو مفاجئ بفرصتها في البقاء بكأس العالم بينما كانت كوستاريكا وألمانيا تخوضان مباراة أخرى مثيرة ضمن المجموعة ذاتها. وانتهت تلك المباراة بفوز ألمانيا 4-2 لكن هذا لم يكن كافيا للألمان للاستمرار في البطولة.

وكان ألفارو موراتا قد وضع الإسبان في المقدمة عندما سجل هدفه الثالث في ثلاث مباريات في قطر، حيث ارتقى عاليا فوق دفاع اليابان ليلعب الكرة بضربة رأس في مرمى الحارس في الدقيقة 11 بعد تمريرة عرضية.

ويعني الفوز المذهل 2-1 لليابان، التي تغلبت أيضا على ألمانيا بنفس النتيجة بعد أن تأخرت في المباراة الافتتاحية للفريقين في البطولة الحالية، أنها تصدرت المجموعة الخامسة تليها إسبانيا في المركز الثاني التي انهت متفوقة على ألمانيا صاحبة المركز الثالث بفارق الأهداف.

🟪 #أول_مصدر | تقنية خاصة لـ beIN SPORTS تبيّن أن الكرة لم تجتاز خط الملعب بكاملها ما يعني أن هدف اليابان صحيح ✅ pic.twitter.com/Dn7tGYmqXq — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) December 1, 2022