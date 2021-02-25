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بالفيديو: لأول مرة ... هند صبري تخوض تجربة نتفليكس

25 - فبراير - 2021
آخر تحديث: 25 - فبراير - 2021 4:51 مساءً
هند صبري

هند صبري

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كشفت شبكة “نتفليكس” عن أول تعاون إنتاجي مع الفنانة التونسية هند صبري، من خلال مسلسل درامي بعنوان “البحث عن علا”.

وأضافت الشبكة أن الإنتاج يتم بالتعاون مع المنتج المنفذ أمين المصري، مشيرة إلى أن التصوير مستمر في القاهرة، ومن المنتظر عرضه قريبًا على شبكة “نتفليكس”.

من جانبها قالت هند صبري، في مقطع الفيديو، وهي في كواليس تصوير المسلسل ومعها النجوم سوسن بدر وندى موسى ومحمود الليثي والمخرج هادي الباجوري: إنها متحمسة للعمل، لأنها تعود به للشخصية الأبرز التي أحبتها على مدار مشوارها الفني وهي “علا”.

كشفت شبكة “نتفليكس” عن أول تعاون إنتاجي مع الفنانة التونسية هند صبري، من خلال مسلسل درامي بعنوان “البحث عن علا”.

وأضافت الشبكة أن الإنتاج يتم بالتعاون مع المنتج المنفذ أمين المصري، مشيرة إلى أن التصوير مستمر في القاهرة، ومن المنتظر عرضه قريبًا على شبكة “نتفليكس”.

من جانبها قالت هند صبري، في مقطع الفيديو، وهي في كواليس تصوير المسلسل ومعها النجوم سوسن بدر وندى موسى ومحمود الليثي والمخرج هادي الباجوري: إنها متحمسة للعمل، لأنها تعود به للشخصية الأبرز التي أحبتها على مدار مشوارها الفني وهي “علا”.

وأوضحت هند صبري، أن “علا” ستكون في هذا العمل بشكل آخر، وستبحث عنها في عالم جديد بعد التغيير الذي طرأ عليها، كما يحدث تمامًا للأشخاص في حياتهم.

وأكدت هند صبري: “زي ما انتوا أكيد اتغيرتوا بعد عشر سنين علا كمان اتغيرت بس في حاجات مبتتغيرش”، بينما قاطعها مخرج المسلسل هادي الباجوري قائلًا: “بندور فعليًا”.

يُذكر أن مسلسل “البحث عن علا” يشارك في بطولته النجوم، سوسن بدر، هاني عادل، ندى موسى، محمود الليثي، وغيرهم، كما يشهد ظهورا خاصا لعدد من النجوم بينهم خالد النبوي.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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