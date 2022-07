بالفيديو: لاعب أميركي يفاجئ صديقته على أرض الملعب

بعد نهاية مباراة جمعت فريقي مينيسوتا يونايتد وسان خوسيه إيرثكويكس، في الدوري الأمريكي لكرة القدم. فاجأ لاعب خط وسط نادي مينيسوتا يونايتد، الأمريكي حساني دوتسون، صديقته بعرض للزواج.

فور إطلاق الحكم صافرته معلنا عن نهاية المباراة التي أقيمت أمس الأحد، بنتيجة التعادل الإيجابي 2-2، توجه دوتسون إلى صديقته التي كانت متواجدة على أرض الملعب، وجثا على ركبتيه، وطلب يدها للزواج.

SHE SAID YES 💍

Hassani Dotson proposed to his girlfriend after Minnesota United's match yesterday ❤️ (via: @MNUFC) pic.twitter.com/lySCZUUPQZ

— B/R Football (@brfootball) July 4, 2021