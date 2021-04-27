بالفيديو: لاعب كرة قدم يستسلم للنوم أثناء مباراة فريقه!

أثار مهاجم فريق “بوردو” الفرنسي، جيمي برياند، جدلا واسعا عقب لقاء فريقه مع “لوريان”، ضمن منافسات الجولة الـ34 من “الليغ 1”.

فبعد أن أطلق حكم اللقاء صافرته معلنا انتهاء الشوط الأول، بقي جيمي وحيدا على مدرجات الاحتياط، حيث كان يغط بنوم عميق.

Jednak okazało się, Jimmy Briand nie przysypiał sobie na meczu. Po prostu zdjęcie było zrobione w takim momencie, że można było to tak zinterpretować. Na dowód poniższe wideo pic.twitter.com/aWV2AtveHH — Marcin Jabłoński (@Many_Jablonski) April 25, 2021

إلا أن صياح زميله المستمر له من أجل إيقاظه كان سببا لينتبه له مخرج المباراة الذي سارع لالتقاط صورة له وهو نائم.

*INCROYABLE ! Alors que son équipe était menée 3-0 face à Lorient, l’attaquant bordelais Jimmy Briand s’est endormi sur le banc des remplaçants* pic.twitter.com/xJOuU3Ta5a — Roland Kebam (@roland_kebam) April 25, 2021

وصب عشاق النادي الفرنسي جام غضبهم على اللاعب الذي لم يكتفِ فقط بعدم مساندة فريقه الذي يغرق في النتائج السلبية، بل إنه استسلم للنوم أيضا، وذلك بحسب “سبوتنيك”.