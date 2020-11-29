بالفيديو: لاعب كمال أجسام يحتفل بزفافه على دمية بعد خطوبة استمرت لـ18 شهرا!

صدم لاعب كمال أجسام من كازاخستان متابعيه بعقد قرانه على دمية، حيث أقام حفل زفاف كبير ليشهر زواجه منها بعد خطوبة استمرت لـ18 شهرا.

وتزوج يوري تولوتشكو من خطيبته “مارغو” في حفل زفاف تقليدي، مكتمل مع احتفال وعشرات الضيوف السعداء ورقصة أولى رومانسية، بحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية.

ووضع تولوتشكو خاتم الزواج في إصبع “مارغو”، قبل أن يتشاركا قبلة لطيفة أمام حشد من ضيوف حفل الزفاف المبتهجين.

وقد يكون الزواج غير تقليديا، ولكنه كان مطروحا منذ ديسمبر/ كانون الأول 2019 عندما طرح تولوتشكو السؤال على صديقته الدمية.

وقال تولوتشكو إن “مارغو” تتمتع بشخصية نارية، كما أن لديها روحا رقيقة بداخلها.

ويزعم أنه التقاها لأول مرة في ملهى ليلي، حيث أنقذها من بعض الاهتمام غير المرغوب فيه، وكان من المقرر أن يتزوجا في مارس/آذار قبل أن تضرب أزمة “كوفيد -19” العالم.

ولم يكتف يوري تولوتشكو بمظهر “مارغو”، إذ أجرى لها جراحة تجميلية في وقت سابق من هذا العام، في عيادة تضم جراحي تجميل مؤهلين.