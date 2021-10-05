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بالفيديو: لاعب يركل رأس حكم بوحشية.. مشهد لا يناسب ضعاف القلوب

5 - أكتوبر - 2021
ملعب كرة قدم

ملعب كرة قدم

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اعتقلت الشرطة البرازيلية اللاعب ويليام ريبيرو من نادي ساو باولو في مدينة فينانسيو أيريس بعد اعتدائه على حكم أثناء المباراة بطريقة عنيفة.

فقد أخرجت الشرطة اللاعب من ملعب إدموندو فيكس، بعدما أسقط الحكم رودريجو كريفيلارو أرضا، وركله بوحشيه على رأسه، لأنه منحه بطاقة صفراء.

وركل اللاعب الحكم ركلة قوية استدعت توقف المباراة، وإنهاءها على الفور من قبل المنظمين، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية، بينما كانت النتيجة 1-0 لصالح جواراني.

في حين أعرب نادي ساوباولو عن أسفه لما حدث، وقال في بيان إنه لا توجد بطولة تستحق المغامرة بحياة إنسان، متمنياً للحكم رودريجو كريفيلارو تحسن حالته، مؤكداً أنه لا شيء يبرر العدوان”.

إلى ذلك، أفادت تقارير برازيلية بأن اللاعب سيواجه تهمة الشروع في القتل، كما تم تعيين محام له على الفور لمتابعة إجراءات القضية.

    المصدر :
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