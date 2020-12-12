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بالفيديو: لاعب ينقذ مرماه من هدف محقق بـ”خدعة”

منذ ساعة واحدة
لاعب ينقذ مرماه من هدف محقق بـ"خدعة"

لاعب ينقذ مرماه من هدف محقق بـ"خدعة"

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ضمن الجولة 34 من الدوري السويدي لكرة القدم، انقذ لاعب نادي “أيك سولنا” مرمى فريقه ربما من هدف محقق في الوقت القاتل من زمن اللقاء أمام فريق “إيلفسبورغ”.

وحصل الضيوف على ضربة ركنية في الدقيقة الثالثة المحتسبة بدلا من الوقت الضائع لم تسفر عن شيء، ولعب حارس مرمى أصحاب الأرض كرة طويلة لتصل إلى أحد زملائه، ويقود هجمة مرتدة سريعة وخطيرة، خاصة وأن حارس مرمى أيك سولنا كان بعيدا عن مرماه، وفي وقت قاتل.

ولكن اللاعب سيباستيان لارسن الذي نفذ ركلة الزاوية قام بـ”خدعة” من خلال لعب كرة أخرى مررها لأحد زملائه في الملعب، وتابعها الأخير باتجاه قائد الهجمة المرتدة، فاضطر حكم الساحة لإيقاف اللعب وأشهر البطاقة الصفراء في وجه اللاعب “المخادع”.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بهدفين لكل من الفريقين، ليكتفي إيلفسبورغ بنقطة واحدة، رفع بها رصيده إلى 51 نقطة، ويشغل المرتبة الثانية بفارق 9 نقاط عن مالمو المتصدر.

بينما تقدم فريق أيك سولنا إلى المركز التاسع على سلم ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة.

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