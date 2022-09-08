الخميس 12 صفر 1444 ﻫ - 8 سبتمبر 2022 |
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بالفيديو.. لحظة انهيار جسر أثناء افتتاحه في الكونغو

منذ 8 دقائق
صورة من الفيديو

صورة من الفيديو

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انهار جسر في عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية أثناء افتتاحه الاثنين الماضي تحت أقدام “شخصيات مرموقة” ببدلاتهم الرسمية، وفق فيديو تحققت وكالة رويترز من صحته.

وأثناء قطع أحد المنظمين الشريط الأحمر خلال مراسم الافتتاح في إحدى مناطق الدولة الافريقية، التوى الجسر، وانكسر كلا المسندين، وسقط القسم المركزي باتجاه المجرى بضعة امتار الى الأسفل.

وبدأ الحاضرون بالصراخ فيما واجه المنظمون والشخصيات صعوبة في النزول عن الجسر المنهار. ويُظهر مقطع الفيديو لحظة مروعة كادت تنتهي بكارثة.

وقد بُني الجسر الصغير لمساعدة المواطنين في المنطقة على قطع النهر خلال موسم الأمطار. وكان بديلًا لبناء موقت كان ينهار أيضًا خلال الفيضانات.

ويُظهر الفيديو كيف هرع الجنود والمواطنون الى مساعدة من كان على الجسر. هذا ولم تُرصد أي إصابة جرّاء الحادثة.

وقد سخر البعض على وسائل التواصل من الحادثة، قائلين إن الشريطة الحمراء كانت الشيء الوحيد الذي كان يعقد طرفي الجسر.

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