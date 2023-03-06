بالفيديو.. لحظة وفاة لاعب كرة قدم بين زملائه على أرض الملعب!

أعلن ناديه راسينج دي أبيدجان، أن لاعب منتخب ساحل العاج، مصطفى سيلا، توفي يوم (الأحد 5-3-2023) بعد إصابته بمرض أثناء لعبه في مباراة بالدرجة الأولى.

توفي المدافع البالغ من العمر 21 عامًا أثناء نقله إلى المستشفى.

وجاء في بيان للنادي “توفي مدافعنا مصطفى سيلا مساء اليوم بعد إصابته بمرض على أرض الملعب خلال مباراة آر سي إيه ضد سول إف سي”.

وأكد لوغوسينا سيسي رئيس النادي لفرانس برس أنه “أثناء نقله إلى المستشفى، توفي مصطفى. وصل إلى النادي في سبتمبر الماضي وكان عمره 21 عاما فقط”.

كان راسينغ أبيدجان بطلًا وطنيًا في عام 2020 ويحتل حاليًا المركز السابع في البطولة.

وتوج راسينغ أبيدجان الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى منذ موسم 2018-2019، بطلا في عام 2020، علماً أنه يحتل المركز السابع هذا الموسم.

🔴Côte d’ivoire: Sylla Moustapha, 21 ans, défenseur du Racing Club d'Abidjan, est décédé dimanche, lors d’une rencontre de Ligue1 🇨🇮 face à SOL FC. L’ancien joueur du @DjolibaAC au Mali, s'est effondré en plein match (voir vidéo 👇). Il a succombé à un arrêt cardiaque. ☹️ #CIV225 pic.twitter.com/87sucS1gwr — LSI AFRICA (@lsiafrica) March 5, 2023